Почетной грамотой МИД Беларуси награжден посол Испании Игнасио Ибаньес

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший госсекретарь МИД Испании, посол Испании в России и в Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньес Рубио награжден почетной грамотой МИД Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.
В посольстве Беларуси в Испании 11 января состоялось мероприятие, посвященное 100-летию создания современной белорусской дипломатической службы.
Во встрече приняли участие послы ряда иностранных государств, сотрудники МИД Испании, органов государственного управления, представители бизнеса, а также представители белорусской диаспоры в Испании. "В ходе мероприятия почетной грамотой МИД Беларуси за вклад в развитие двустороннего сотрудничества был награжден бывший государственный секретарь МИД Испании, посол Испании в России и в Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньес. Награды посольства за содействие развитию белорусско-испанского сотрудничества на современном этапе были вручены представителям испанского бизнеса, сферы культуры, а также представителям белорусской диаспоры в Испании", - проинформировали в посольстве.
Говоря о белорусско-испанских отношениях, посол Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павел Латушко подчеркнул, что "сегодня пишутся новые страницы белорусско-испанского сотрудничества: двух европейских государств, которые имеют все перспективы на новые века дружеских отношений".
В тот же день в Мадриде состоялась встреча Павла Латушко с госсекретарем МИД Испании Фернандо Валенсуэла. Среди результатов последних лет сотрудничества стороны отметили, в частности, открытие посольства Беларуси в Испании, развитие внешнеполитического диалога, систематическое проведение консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Испании, а также создание совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.
Павел Латушко и Фернандо Валенсуэла констатировали устойчивый рост торгового оборота между Беларусью и Испанией. Были обозначены и направления дальнейшего развития белорусско-испанских отношений. В их числе визит делегации МИД Испании в Беларусь в 2019 году, а также планы по открытию почетных консульств Беларуси в Малаге и Тенерифе.-0-
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