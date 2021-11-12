Подкуп и шантаж. Глава МИД Беларуси назвал составляющие современной европейской политики

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подкуп и шантаж являются двумя основными составляющими современной европейской политики. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в интервью журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нынешней современной европейской политике в моем понимании есть только две составляющие. Это финансовые посулы, которые они обещают нашим беглым. О том, что "мы вам дадим 3 миллиарда, и Беларусь сразу же превратится в демократическую страну". И вторая составляющая - это размахивание топором санкций", - отметил министр.

"Две вещи - подкуп и шантаж. Вот две составляющие современной европейской политики. Во всяком случае, по отношению к Беларуси сейчас. Так, как мы ее видим", - резюмировал глава МИД.-0-