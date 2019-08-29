Помощник президента США по национальной безопасности посещает Беларусь - МИД

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сегодня посещает Беларусь. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой визита предусмотрены переговоры с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, на которых в числе других обсудят вопросы региональной безопасности.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства рассказал, что на сегодня запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне. Анатолий Глаз подчеркнул, что на встречах и переговорах в Минске планируется обсудить вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.-0-