Послы Беларуси и Египта обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. График белорусско-египетских контактов на высшем и высоком уровнях обсудили сегодня на встрече в Москве посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Египта в России и Беларуси по совместительству Ихаб Ахмед Талаат Наср, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
"Стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов по дальнейшей активизации политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - отметили в пресс-службе.
Объем товарооборота между Беларусью и Египтом в 2018 году составил $108 млн, за январь-август 2019 года - $107,5 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 59%.-0-