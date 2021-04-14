Послы Беларуси и Швейцарии в РФ заинтересованы в развитии политического диалога

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Послы Беларуси и Швейцарии в России Владимир Семашко и Кристина Марти Ланг 13 апреля на встрече в Москве выразили заинтересованность в развитии политического диалога между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Собеседники обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и выразили обоюдную заинтересованность в развитии политического диалога и расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах", - проинформировали в посольстве.

"Владимир Семашко проинформировал Кристину Марти Ланг о приоритетных направлениях работы и задачах, решаемых Республикой Беларусь в рамках ее участия в таких интеграционных объединениях, как Союзное государство и ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-