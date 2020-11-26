Посол Беларуси обсудил с иранскими парламентариями развитие двустороннего диалога

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Юрий Лазарчик встретился с членами рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Руководитель рабочей группы Абульфазл Амуи позитивно оценил взаимодействие законодательных органов двух государств и подчеркнул заинтересованность иранской стороны в продолжении конструктивного сотрудничества. В свою очередь Юрий Лазарчик выразил надежду на достижение практических результатов совместной работы для наращивания двустороннего сотрудничества.

Стороны подтвердили плодотворный характер межпарламентского сотрудничества Беларуси и Ирана, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и договорно-правовой сферах.-0-