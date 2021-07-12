Посол Беларуси обсудил вопросы межрегионального взаимодействия в японской префектуре Нагано

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин 12-14 июля посещает префектуру Нагано. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Токио.

Дипломат 12 июля встретился с мэром города Саку Сейджи Янагидой и обсудил вопросы межрегионального взаимодействия, а также экономической кооперации с Беларусью, сотрудничества в сферах образования, науки, спорта и культуры.

Проведены также переговоры с представителями региональных компаний по вопросу поставок белорусского солода и других товаров в Японию.

В ходе поездки запланировано проведение презентации экономического потенциала Беларуси для представителей региональной торгово-промышленной палаты и деловых объединений региона.-0-