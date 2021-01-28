Посол Беларуси возложил венок к мемориалу под Иерусалимом жертвам еврейских гетто в Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители посольства Беларуси в Израиле 27 января приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Израиле.

"В роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев возложил венок к мемориалу жертвам еврейских гетто в Беларуси, уничтоженных нацистами во время Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении посольства. - Посещение этого места, хранящего капсулы с землей из Минского гетто и других мест массового уничтожения в Беларуси евреев, является одной из главных традиций белорусских дипломатов и многих живущих в Израиле соотечественников в память о жертвах нацистов".

В этот же день белорусские дипломаты вместе с представителями дипмиссий России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, МИД Израиля и муниципальных властей возложили венок к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме, который посвящен подвигу героических защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Посол Беларуси также принял участие в видеоконференциях, организованных под эгидой МИД Израиля и мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем".

Накануне, 26 января, в рамках торжественной видеоцеремонии зажжения свечей, организованной МИД Израиля для глав зарубежных миссий, посол Беларуси зажег свечи с именами жертв холокоста.-0-