Посол Беларуси вручил копии верительных грамот вице-премьеру Сирии

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука вручил копии верительных грамот заместителю премьер-министра - министру иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валиду Аль-Муаллему, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Во время встречи стороны подтвердили дружественный характер белорусско-сирийских отношений, а также обсудили пути их дальнейшего развития в различных областях.
Особое внимание было уделено вопросу участия белорусской стороны в процессе постконфликтного восстановления Сирии, оказанию сирийской стороне гуманитарной помощи, а также проекту по приему на отдых и оздоровление в Беларуси сирийских детей, пострадавших во время войны.-0-
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