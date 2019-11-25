Посол Беларуси вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД Омана

25 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Султанате Оман по совместительству Сергей Терентьев во время визита в г.Маскат провел встречу с заместителем министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам шейхом Халифой бен Али бен Иссой аль-Харти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Сергей Терентьев и Халифа бен Али бен Исса аль-Харти. Фото mfa.gov.by

В ходе встречи посол Беларуси вручил заместителю главы оманского внешнеполитического ведомства копии верительных грамот. Кроме того, стороны обсудили вопросы белорусско-оманского сотрудничества в различных сферах. Речь шла и о графике запланированных двусторонних мероприятий.-0-