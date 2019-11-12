Посол Беларуси вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии

Фото посольства Беларуси
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии, Австралии и Новой Зеландии (по совместительству) Руслан Есин вручил в Веллингтоне верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.
Во время церемонии Руслан Есин отметил наличие больших возможностей для расширения белорусско-новозеландского сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, международной безопасности, спорта, туризма, научных исследований и высоких технологий.
Кроме того, посол провел встречи в Министерстве иностранных дел и торговли Новой Зеландии, с представителями деловых и академических кругов и обсудил различные аспекты и перспективы развития двусторонних отношений.-0-