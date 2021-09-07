Посол Таджикистана об успехах за 30 лет независимости, ситуации в соседнем Афганистане и саммите ОДКБ

Для Таджикистана сентябрь богат на праздники и события. Страна отметила 30-летие независимости. Беларусь и Таджикистан празднуют 25-летие установления дипломатических отношений. Однако вместе с тем ситуация в регионе в связи с афганскими событиями далеко не праздничная. На предстоящих международных встречах в Душанбе лидеров ОДКБ, а также ШОС речь пойдет как раз об обеспечении безопасности. Кстати, Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за выработку скоординированной позиции по данному вопросу в контексте афганской темы. Обо всех этих темах рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод, который особо отметил достижения своего государства и важность сотрудничества с Беларусью по всем направлениям. С учетом общей границы Таджикистана с Афганистаном дипломат отметил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Таджикская сторона решение проблем в соседнем государстве видит в создании инклюзивного правительства с участием всех национальных меньшинств.

- Господин посол, какими успехами встречает Таджикистан 30-летие государственной независимости?

- Провозглашение государственной независимости в 1991 году стало важным историческим событием для таджикского народа. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон называет государственную независимость ценнейшим достижением древнего и культурного таджикского народа в современном мире. Таджикский народ за 30 лет действительно добился существенных успехов.

Республика Таджикистан на протяжении 30 лет своей независимости прошла большой путь становления как молодое государство, преодолев трудности переходного периода, осуществив комплексную программу коренной политической и правовой реформы. Была создана благоприятная основа для развития экономики, что положительно отразилось на достижениях в жизненно важных отраслях страны, в том числе промышленности, энергетике, транспорте и коммуникациях, сельском хозяйстве и в других секторах. Были обеспечены качественные преобразования в социальной сфере, особенно в отраслях науки, образования, здравоохранения и культуры.

В результате осуществленных мер за годы независимости Таджикистан добился преобразований во всех сферах политико-экономической и социально-культурной жизни страны. Об этом свидетельствует его полноправное членство в Организации Объединенных Наций и первое выступление главы таджикского государства - лидера нации с трибуны этой организации. Избрание Эмомали Рахмона главой государства привело к прекращению навязанной извне гражданской войны, были восстановлены конституционный строй и все ветви власти, обеспечены мир, единство и взаимопонимание в стране.

Хочу заметить важность того, что в качестве национальных стратегических целей были определены выход из коммуникационной изоляции, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, ускоренная индустриализация страны.

В государстве были возрождены таджикские национальные традиции и культура, а таджикский язык был признан в качестве государственного. Важным было представление литературного, исторического и культурного наследия таджикского народа на международном уровне. Стало традиционным чествование известных деятелей таджикской нации и древней истории на национальном, региональном и международном уровнях.

За это время в стране было построено немало крупных автомагистралей и железных дорог, туннелей и мостов. Был задействован потенциал Таджикистана как транзитной страны. Важным стало строительство малых и больших электростанций, в том числе Рогунской ГЭС и десятков других гидроэлектростанций мощностью более 2000 МВт.

При этом валовой внутренний продукт Таджикистана за годы независимости вырос в 50 раз, увеличился внешнеторговый оборот в иностранной валюте по сравнению с 1991 годом примерно в 35 раз. Количество промышленных предприятий - с 358 единиц в 1991 году до 2,5 тыс.

Заметным стало и развитие частного сектора в стране, который сегодня формирует более 70% ВВП и около 80% налоговых платежей в государственный бюджет, обеспечивает занятость около 70% экономически активного населения.

Кроме того, в стране в 2,5 раза увеличились площади садов и виноградников - до более 200 тыс. га. Для нас это также очень важно.

Хочу также отметить поддержку на государственном уровне науки, образования и культуры как важного ресурса государственного развития, строительство более 3 тыс. образовательных объектов, рассчитанных более чем на 645 тыс. мест, увеличение количества высших профессиональных учебных заведений с 13 (с 70 тыс. студентов в 1991 году) до 40 с численностью около 230 тыс.

Немаловажно, что повысился статус женщин и молодежи в обществе, активизировалось их вовлечение в государственное управление.

И вот еще такие цифры: увеличилось количество государственных медицинских учреждений до 500, что на 126 больше чем в 1991 году; снизилась материнская смертность в 1,8 раза и младенческая смертность - в 2,7 раза.

Кроме того, с нуля была создана Национальная армия Таджикистана в целях защиты мира и стабильности государства, всех его границ. Появилось и стало активно развиваться национальное законодательство.

Как результат, Таджикистан в международном рейтинге включен в число самых безопасных стран мира.

Среди этих достижений достойное место занимают успехи нашей страны во внешней политике: это реализация принципа "открытых дверей" во внешней политике Таджикистана, международное его признание 192 странами и большим количеством международных организаций, установление дипломатических отношений со 179 странами. Мы осуществляем внешнюю торговлю со 100 странами мира. Хотел бы также отметить членство нашей страны в более чем 50 международных организациях, открытие около 50 дипломатических представительств Таджикистана за рубежом и при региональных и международных организациях, а также работу более 30 дипломатических представительств зарубежных стран и региональных, международных организаций в Таджикистане.

По моему мнению, важным является председательство Республики Таджикистан в региональных, международных организациях, а также превращение столицы страны в площадку для проведения региональных и международных мероприятий и мировое признание "Душанбинского процесса" как национального бренда страны. Хочу также обратить внимание на реализацию международных инициатив страны по проблемам безопасности, воды, экологии, защиты ледников, изменения климата.

И это далеко не полный перечень достижений Таджикистана. Только за последние три года подготовки к празднованию 30-летия государственной независимости было возведено более 25 тыс. малых и больших объектов социально-экономического, культурного назначения.

Сегодня Таджикистан - независимое демократическое, светское и унитарное государство с населением более 9,5 млн человек, среди которых представители более 70 национальностей.

Наш народ с оптимизмом смотрит в будущее, чтобы и далее занимать достойное место на мировой арене, сохранять мир и стабильность в стране, продолжать преобразования в политико-экономической и социально-культурной жизни страны путем дальнейшей реализации национальной стратегии развития.

- Ситуация в Афганистане, с которым граничит Таджикистан, сейчас находится под пристальным вниманием мирового сообщества. Какие меры предпринимает ваша страна для обеспечения безопасности в таких непростых условиях? Какие основные угрозы несет данная ситуация?

- Ситуация в Афганистане действительно весьма тревожная и представляет серьезную угрозу безопасности не только своим ближайшим соседям, но региону и миру в целом. Предсказывают, что если обстановка в ближайшее время не стабилизируется и в Кабуле не сформируется всеобъемлющее правительство с учетом интересов всех политических сил и этнических групп, то может начаться новый этап гражданской войны и Афганистан может превратиться в плацдарм для международного терроризма и экстремизма.

Таджикистан, у которого самая протяженная граница с Афганистаном, 1400 км, обеспокоен ситуацией в Афганистане и принимает меры по усилению охраны государственной границы с этой страной, а также намерен обсудить этот вопрос со своими партнерами по линии ОДКБ и ШОС.

Таджикистан как близкий сосед всегда отстаивал восстановление прочного мира и стабильности в Афганистане и остается приверженцем этой позиции, призывает международное сообщество принять срочные меры для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и как можно скорее стабилизировать сложную политическую обстановку в этой стране путем переговоров.

Таджикская сторона решение проблем в соседнем государстве видит в создании инклюзивного правительства с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков, и предоставлении им достойного места в будущем правительстве Афганистана. В противном случае Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств.

- Как идет подготовка к предстоящей встрече в Душанбе лидеров стран ОДКБ? Какие основные вопросы предстоит обсудить?

- Подготовка к предстоящему саммиту в Душанбе лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности идет полным ходом, в соответствии с Концепцией и Планом мероприятий председательства Таджикистана в ОДКБ на 2020-2021 годы, которые направлены на дальнейшее развитие системы коллективной безопасности и региональной стабильности.

Наряду с запланированными вопросами, связанными с обеспечением коллективной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов организации будет одним из ключевых на саммите 16 сентября в Душанбе.

Решение о продолжении такого обмена мнениями по ситуации в Афганистане было принято на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности организации, проходившем 23 августа в режиме видео-конференц-связи.

- Господин посол, а как в настоящее время развиваются двусторонние отношения между Беларусью и Таджикистаном?

- Двусторонние отношения между Таджикистаном и Беларусью развиваются последовательно и плодотворно по всем направлениям в духе дружбы и стратегического партнерства.

5 сентября исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь. По этому случаю Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Беларуси Александр Лукашенко обменялись поздравительными посланиями. Эмомали Рахмон подчеркнул, что в течение прошедших лет таджикско-белорусские взаимоотношения, основываясь на давних традициях дружбы, взаимного уважения, развивались плодотворно, по восходящей линии. Президент Таджикистана уверен, что обе стороны будут и впредь всемерно укреплять стратегическое партнерство новыми созидательными примерами межгосударственного сотрудничества. В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что наши страны являются близкими и надежными партнерами. Он выразил убежденность, что и этот юбилейный год, и дальнейший диалог ознаменуются тесной плодотворной работой по всему спектру вопросов межгосударственной повестки дня, эффективной реализацией взаимовыгодных проектов.

Хочу отметить, что за четверть века между нашими странами создана солидная договорно-правовая база эффективных механизмов взаимодействия, регулирующая сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах. Между нашими странами также налажено эффективное сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ.

Неоднократные обоюдные визиты и переговоры высокого уровня, сложившиеся дружественные отношения между главами двух государств заложили прочный фундамент для развития и углубления наших взаимоотношений.

Хочу обратить внимание, что наши страны взаимно заинтересованы в развитии долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство, а также расширении взаимного товарооборота с учетом потенциала сторон.

Между нашими странами налажены хорошие торгово-экономические связи. В их дальнейшем развитии и укреплении особую созидательную роль играет межправительственная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, 14-е заседание которой состоялось в текущем году в Душанбе.

Увеличению товарооборота между нашими странами в последние годы способствовали выставки товаров белорусских производителей, создание сборочного производства белорусской сельхозтехники "Агротехсервис" в городе Гиссар в 2018 году. А также реализация проектов по производству молочной продукции и поставкам троллейбусов для Душанбе, поставки в Беларусь продукции сельского хозяйства и легкой промышленности Таджикистана.

Кстати, несмотря на пандемию коронавируса, объем взаимного торгового оборота с Беларусью за 2020 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем в два раза. За последние 20 лет объем поставок белорусской продукции в Республику Таджикистан возрос в 5 раз.

Кроме того, активно развиваются межпарламентские связи и регулярно проводятся двусторонние встречи представителей парламентских групп дружбы Таджикистана и Беларуси. Налажено эффективное сотрудничество между органами безопасности и правоохранительными структурами двух стран, а также взаимодействие в военной и военно-технической областях.

Хотел бы отметить развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Так, регулярно проводятся Дни культуры Таджикистана и Дни культуры Беларуси, которые стали ярким свидетельством дружбы и близости двух народов.

Для укрепления взаимопонимания между нашими дружественными народами 4-8 октября этого года предложено проведение Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Беларусь, а также Дней таджикского кино, посвященных 30-летию государственной независимости нашей страны и 25-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Кстати, традиционными стали встречи научных и творческих кругов, деятелей литературы и искусства, организация симпозиумов, конференций, фестивалей.

Безусловно, одним из приоритетных направлений сотрудничества между нашими странами является сфера образования. Мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров в высших учебных заведениях Беларуси.

В этих целях в настоящее время между нашими учебными заведениями реализуются различные образовательные проекты, в рамках которых созданы совместные факультеты и приняты единые образовательные программы, а также прорабатывается вопрос открытия филиалов вузов Беларуси в Таджикистане.

Кроме того, налажено межрегиональное сотрудничество между областями, городами и районами наших стран. Наши столицы Душанбе и Минск являются городами-побратимами.

В знак дружбы и увековечивания памяти о совместной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны одна из улиц в Минске и столичная средняя школа №35 названы именем Героя Советского Союза Домулло Азизова, погибшего на территории Беларуси в 1943 году. Хочу также обратить внимание, что ежегодно в рамках празднования годовщины Победы посольство совместно со школой проводят мероприятия, посвященные его памяти.

Убежден в том, что дружественные связи между нашими странами и впредь будут расширяться на благо двух братских народов и государств.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-