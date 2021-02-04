Посол Узбекистана: в Беларуси у меня появилось много друзей

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружественные отношения между Беларусью и Узбекистаном развиваются как на уровне лидеров, так и между людьми. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране.

Он поделился впечатлениями о состоявшемся разговоре с главой государства: "Встреча прошла замечательно. С Президентом я встречаюсь в третий раз в этом кабинете. Сегодняшняя встреча связана с завершением срока моего пребывания в Беларуси и возвращением на родину. Александр Григорьевич очень интересный собеседник, с ним очень интересно разговаривать. Эта была откровенная беседа, в том числе о всех тех событиях, которые переживает страна, о планах, над которыми сейчас работает страна. Для меня как посла Узбекистана, дружественной для Беларуси страны, это очень интересно".

По его словам, дружественные отношения между лидерами двух государств позволяют решать многие вопросы, которые существуют.

"Время быстротечно, и три года работы здесь пролетели незаметно. С одной стороны, я здесь приобрел много хороших друзей, узнал эту страну, - сказал посол. - Нам удалось сделать немало в плане развития отношений между Беларусью и Узбекистаном, в плане того, чтобы белорусы больше знали об Узбекистане, а в Узбекистане - больше о Беларуси".

При этом дипломат отметил, что не только по показателям и цифрам можно судить о двусторонних отношениях. "Думаю, что в перспективе цифры сотрудничества существенно вырастут", - убежден Насирджан Юсупов.-0-