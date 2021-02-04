4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран. "Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали на посту посла очень близкой, дружественной нам страны", - сказал он. Глава государства пожелал послу крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе на благо Узбекистана.

"Все, что сегодня сделано между нашими странами, значительный прогресс в развитии отношений связано прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем (Мирзиёевым - Президентом Узбекистана. - Прим. БЕЛТА). Это человек, я убежден (не потому что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить, - подчеркнул глава государства. - То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе".

"Я даже побаиваюсь иногда, когда начинаю с ним разговаривать о планах Узбекистана, - не слишком ли резко он взялся за все. Но пока все получается. Может быть, результаты не так быстры будут, потому что в мире жесткая конкуренция, мир, вы видите, вообще ошалел. Особенно на фоне пандемии и других событий. Это же не может не отражаться на Узбекистане, который пережил непростой период в своем развитии становления независимости. Поэтому нельзя ждать результатов вот прямо сегодня. Но они уже будут видны, и это благодаря ему. Он молодец, по всем направлениям начал работать. Как он говорит, выхода другого нет, надо быстро преодолеть то, что было упущено", - уверен Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что на фоне нынешней конкуренции в мире такая страна, как Узбекистан, с 35-миллионным населением, имеющая в том числе религиозные проблемы, не может быть вне поле зрения других государств, сильных мира сего. "Пока, может быть, на дальних подступах, но потом все ближе страна будет сталкиваться с этими проблемами. Но я уверен, что со своим президентом вы с проблемами справитесь", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что, закончив свою миссию в Беларуси, Насирджан Юсупов принесет большую пользу на других должностях, а также будет способствовать развитию отношений с Беларусью.-0-