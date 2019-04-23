Посол: в развитии белорусско-украинских отношений вижу только позитив

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим видит в развитии белорусско-украинских отношений только позитив. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, после встречи с руководством Витебского облисполкома.

По словам дипломата, в Украине в последние годы выстроена четкая стратегия по развитию отношений с многими странами, в том числе с Беларусью, и он не видит причин для ее изменения после избрания нового президента. "Как посол я проанализировал все возможные варианты развития украинско-белорусских отношений и вижу в них только позитив, - сказал Игорь Кизим. - Более того, я горжусь, что в нашем сотрудничестве пока все складывается в один пазл после определенного падения в свое время экономического развития. За 2018 год мы достигли товарооборота между странами около $5,5 млрд. Надеемся, что его рост будет продолжен".

Журналисты поинтересовались у посла, возможен ли визит нового президента Украины Владимира Зеленского на "Славянский базар" в Витебск в этом году. В свое время на фестиваль приезжал Леонид Кучма. Дипломат подчеркнул, что как посол он заинтересован в контактах двух стран на высшем уровне, это мобилизует ресурсы и силы властей на местах и, как правило, имеет позитивный эффект. "Наша сторона не против. Если будет приглашение, то рассмотрим его", - сказал посол.

Сегодня в Витебске прошла встреча заместителя председателя облисполкома Владимира Пенина с послом Украины в Беларуси. Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества.-0-