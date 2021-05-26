26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №287 от 22 мая 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию белорусского дипломатического представительства в Канаде и осуществлять финансирование соответствующих расходов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

На сайте белорусского посольства в Канаде говорится, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия дипмиссии смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке (США).

"Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 года также будут переведены на постоянный консульский учет в генконсульство в Нью-Йорке. Желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Беларуси должны направить в посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием посольства установлены сроки прекращения приема документов для выполнения консульских действий. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте дипломатического представительства.-0-