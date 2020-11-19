Посольство Беларуси в Китае намерено провести ряд двусторонних телемостов - Сенько

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Китае намерено провести ряд телемостов с участием белорусских областей, китайских представителей для разъяснения вопросов ведения бизнеса и торговли между двумя странами в современных условиях. Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Юрий Сенько, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае.

Юрий Сенько отметил, что к участию в данных онлайн-встречах, как планируется, будут приглашены представители различных министерств и ведомств, бизнеса. Цель таких мероприятий - способствовать развитию двусторонней торговли и более простого вхождения на китайский рынок.

Он подчеркнул, что практика проведения подобных онлайн-встреч показала их эффективность. Посольство Беларуси в Пекине уже провело несколько таких конференций и встреч, одна из которых состоялась в октябре с участием большого количества предприятий, бизнесменов, логистических компаний обеих стран. "Изучали особенности ведения бизнеса, было поднято очень много вопросов. Сейчас готовятся справочные материалы, чтобы разъяснить все это бизнесу. Мы продолжим данную работу. Убежден, что она даст свои плоды", - констатировал Юрий Сенько.

Посол также отметил важность дальнейшей реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках китайской инициативы "Пояс и путь".-0-