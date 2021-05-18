Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества прошло сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома.

Первым пунктом повестки дня стало рассмотрение различных аспектов подготовки к предстоящему 28 мая в Минске заседанию Совета глав правительств СНГ. В ходе обсуждения была, в частности, высказана благодарность в адрес Исполнительного комитета СНГ за высокую степень готовности документов, вносимых на рассмотрение СГП.

Затем постоянные полномочные представители заслушали отчет о деятельности Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Участники заседания констатировали, что со времени создания межгоссовет доказал свою высокую востребованность и эффективность. Являясь координатором и организатором совместной деятельности стран Содружества в области гидрометеорологии, совет успешно обеспечивает выполнение оперативно-производственных и научно-исследовательских работ в интересах различных категорий потребителей.

По словам представившего отчет в режиме видео-конференц-связи председателя совета, руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации Игоря Шумакова, основные усилия МСГ СНГ будут направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества национальных гидрометслужб стран Содружества, гармонизацию соответствующих нормативных правовых документов, совершенствование методики краткосрочного средне- и долгосрочного прогнозирования погоды, в том числе опасных гидрометеорологических явлений.

Постоянные полномочные представители стран Содружества согласовали в качестве главы Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхома Нематова, а на досрочных выборах в парламент Молдовы - генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрия Кобицкого.

Следующее заседание Совета постпредов будет выездным. Оно пройдет в Бресте 21 июня.-0-