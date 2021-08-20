Правительства стран ЕАЭС находят решения по ключевым вопросам развития интеграции - Головченко

Он отметил, что вчерашнее заседание Евразийского межправсовета в узком составе прошло достаточно оперативно и сжато. "Это говорит о том, что растет уровень экспертной работы, подготовки решений, мы умеем находить компромиссы. Уверен, что у нас будет возможность обсудить сегодня в расширенном составе больше аспектов важных вопросов, которые волнуют все стороны", - отметил премьер-министр.-0-







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