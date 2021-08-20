Головченко: странам ЕАЭС необходимо укреплять сотрудничество в условиях внешнего давления

"Наше видение перспектив дальнейшего развития союза заключается в том, чтобы евразийское строительство продвигалось вперед, основываясь на прочном фундаменте внутренних ресурсов и возможностей. В мире много вызовов и противоречий. С одной стороны, постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот внутри ЕАЭС и внешняя торговля с другими странами. С другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства - члены союза. Мы не заинтересованы, чтобы экономика становилась заложницей политического прессинга, - подчеркнул Роман Головченко. - В складывающихся условиях необходимо искать новые точки роста. Мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС, убеждены, что рынок союза может и должен функционировать как самодостаточный в первую очередь в плане продовольственной безопасности и современных технологий. Призываем тщательно отслеживать влияние мер экономического давления на экономики стран ЕАЭС, промышленную кооперацию, внутреннюю и внешнюю торговлю с целью снижения негативных последствий. Важно сохранять и укреплять наше сотрудничество".

2021-2022

2021-2023

Роман Головченко отметил, что создание общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа идет в соответствии с согласованными сроками. "Хотелось бы призвать стороны к дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере", - добавил он.-0-













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