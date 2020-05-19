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Политика
19 мая 2020, 14:10

Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить реализацию программы либерализации каботажных автоперевозок

Фото из архива
Фото из архива

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правительствам стран Евразийского экономического союза поручено обеспечить реализацию программы либерализации каботажных автоперевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"На саммите глав государств Евразийского экономического союза рассмотрена реализация программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах ЕАЭС. Правительствам стран союза поручено обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных третьим этапом программы", - отметили в ЕЭК.

На сегодняшний день не все государства ЕАЭС провели соответствующие мероприятия в срок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа программы. Беларусь уже приступила к его реализации: в начале этого года на ее территории осуществлены девять каботажных перевозок. Россия пока не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

"Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта, - подчеркнули в ЕЭК. - Все это положительно повлияет и на взаимный торговый оборот стран ЕАЭС. При этом изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Ее утвердили президенты стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 год и состоит из нескольких этапов".

Исполнение программы неоднократно рассматривалось на консультативных комитетах по транспорту и инфраструктуре ЕЭК и Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС, на заседаниях Евразийского межправительственного совета и глав государств союза, по итогам которых отмечалась необходимость ускорить в странах союза принятие мер, необходимых для начала реализации программы.-0-

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