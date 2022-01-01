Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану

1 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Кыргызской Республике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В течение 2022 года Кыргызская Республика будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, - отметили в ЕЭК. - В рамках председательства запланированы заседание Высшего Евразийского экономического совета и проведение Евразийского экономического форума в мае в Бишкеке, заседание Евразийского межправительственного совета в августе на побережье озера Иссык-Куль, а также ряд других экспертных мероприятий".

"В ближайшее время ожидается обращение президента Кыргызстана, председателя Высшего Евразийского экономического совета Садыра Жапарова к главам государств Евразийского экономического союза с приоритетными направлениями председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.-0-