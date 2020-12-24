Представители МИД СНГ обсудили взаимодействие в ЮНЕСКО

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации о взаимодействии государств - участников СНГ в рамках ЮНЕСКО состоялись сегодня по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники мероприятия обсудили различные аспекты деятельности и перспективные направления взаимодействия стран Содружества в рамках ЮНЕСКО. Отмечена необходимость выработки консолидированной позиции в отношении реформирования и управления ЮНЕСКО, а также по магистральным вопросам бюджетно-административного характера и выборов в состав руководящих и вспомогательных органов.

"Обсуждалась проблематика восстановления объектов всемирного наследия, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, а также вопросы СМИ и свободы выражения мнений, антидопинговой программы организации, подготовки рекомендаций в области этики искусственного интеллекта и по "открытой науке", - рассказали в пресс-службе.

Участники консультаций обсудили перспективы сотрудничества между Исполнительным комитетом СНГ и ЮНЕСКО. Очередные консультации по тематике взаимодействия в рамках ЮНЕСКО планируется провести в Москве в сентябре 2021 года.-0-