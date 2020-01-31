Премьер-министр Кыргызстана предложил расширить полномочия ЕЭК для устранения барьеров в торговле

31 января, Алматы /БЕЛТА - Кабар/. Чтобы завершить формирование единого рынка Евразийского экономического союза, необходимо снять внутренние барьеры, препятствующие свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алматы.

Мухаммедкалый Абылгазиев, в частности, предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, если они нарушают право ЕАЭС. Он также высказался за то, чтобы установить порядок и определить сроки рассмотрения обращений о нарушении права союза и уполномочить ЕЭК подавать иски в суд ЕАЭС в случае неисполнения государствами-членами ее решений.

По словам премьер-министра Кыргызстана, "крайне важно внедрить механизм наложения санкций и взыскания компенсаций судом ЕАЭС при неисполнении решений Коллегии ЕЭК". Мухаммедкалый Абылгазиев также призвал все государства ЕАЭС общими усилиями достичь основополагающих целей союза.-0-