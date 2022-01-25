Премьер-министры Беларуси и Азербайджана обсудили торговлю, кооперацию и поездки граждан в условиях пандемии

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Главы правительств обсудили итоги торгово-экономического сотрудничества, достигнутые в 2021 году, и наметили планы по его развитию в текущем году. В ходе разговора было отмечено, что, несмотря на пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике, Беларуси и Азербайджану удалось значительно нарастить объемы взаимной торговли. За 11 месяцев 2021 года общими усилиями обеспечен рост товарооборота в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (около $800 млн), при этом белорусский экспорт вырос в 2,5 раза и составил $448 млн.
Стороны обсудили ход реализации крупных кооперационных проектов в области промышленности.
Кроме того, премьер-министры рассмотрели возможность упрощения взаимных поездок граждан в условиях пандемии COVID-19.
Главы правительств также договорились усилить взаимодействие в целях выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Беларуси и Азербайджана в апреле 2021 года.
Роман Головченко и Али Асадов обсудили предстоящие в 2022 году двусторонние мероприятия, включая проведение в ближайшее время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также график будущих контактов на уровне руководителей правительств.-0-