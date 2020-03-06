Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского Совмина.

Основное внимание премьеры уделили актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. "Главы правительств Беларуси и России обсудили тему интеграционного взаимодействия, а также подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля в Минске. Была обсуждена цифровая повестка ЕАЭС, которая направлена на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза", - проинформировали в пресс-службе.

Сергей Румас и Михаил Мишустин во время телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время.-0-