Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
7 декабря 2018, Пт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4253
USD 2.1329
RUB 3.1894
Главное
От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС
Президент
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Политика
Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан
Регионы
"Внуки уже выстроились в очередь!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Крупок
Общество
Открытие магазина "Корона" в Бресте!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
22:48 Технологии
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
22:20 В мире
В Испании легкий самолет упал на АЗС: два человека погибли
21:52 В мире
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
21:20 Политика
Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11 млрд
21:18 Экономика
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
21:17 Политика
Объявлен список номинантов на премию Grammy
21:00 Культура
Финалистки "Мисс Беларусь - 2018" организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич на "Мисс мира"
21:00 Общество
В Гродненской области снижается количество преступлений в быту
20:42 Регионы
Студенческие фестивали помогают почувствовать командный дух и атмосферу соперничества - мнение
20:28 Регионы
МВД отмечает рост случаев мошенничества в интернете
20:11 Общество
Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу
19:54 Спорт
В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС
19:50 В мире
Совет ЕЭК принял концепцию цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС
19:46 Экономика
Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии
19:44 Президент
Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми
19:42 Президент
В Договор о ЕАЭС внесут изменения в части уплаты пошлин
19:28 Экономика
Трансграничное пространство доверия создадут в ЕАЭС
19:23 Общество
Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку
19:15 Культура
Треть коррупционных преступлений юго-восточного региона Беларуси выявлено в Гомеле
19:10 Регионы
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше

Политика 07.12.2018 | 21:17
Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала некоторые подробности резонансных переговоров лидеров стран Евразийского экономического союза 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

"Переговоры действительно получились очень резонансными. В СМИ прозвучали громко. Была повестка дня. Она всем широко известна. Например, вопрос цифровизации. Этому вопросу наш Президент уделил немало внимания во время недавнего интервью телеканалу "Россия 24" в разговоре с Сергеем Брилевым. Цифровизация, ее проникновение в другие секторы экономики - реальный сектор, образование, здравоохранение. Именно в этом ключе этот вопрос обсуждался на вчерашнем заседании", - рассказала пресс-секретарь.

Лукашенко назвал IT-технологии и модернизацию крупных предприятий драйверами белорусской экономики
Александр Лукашенко считает, что цифровизация должна проникать не только в реальный сектор экономики, но и в образование, здравоохранение, другие сферы.

Следующая важная тема - устранение барьеров. "Об этом речь идет, вы знаете, постоянно. Вообще в этом и была цель создания Евразийского экономического союза - равные условия для людей, субъектов хозяйствования. В чем не прав наш Президент? - задала риторический вопрос Наталья Эйсмонт. - Что мы видим на самом деле - чем дальше, тем больше барьеров".

От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭСОт снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС
Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

"Дальше по газу. Вот красноречивый пример - вчера наш Президент привел все аргументы по этому поводу. Разве не вопрос? Вопрос", - продолжила пресс-секретарь.

По ее словам, еще один вопрос касается формирования цены на нефть. "Вопрос, который сейчас крайне усложнился для Беларуси, Кыргызстана, Армении - стран, которые нефть не добывают. Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 млрд 600 млн. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты: при самом худшем развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо", - сказала Наталья Эйсмонт.

Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносителиЛукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители
Президент Беларуси акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС.

"Мы в союзе. А союз создавался для того, чтобы каждый день было лучше. А тут налицо ухудшение, да еще какое… Поэтому обсуждение было эмоциональным, прямо скажем. Но никак не чрезвычайным в плане повестки дня", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что через обсуждение этих вопросов стороны вышли на еще один - тоже немаловажный, который резонансно звучит в последнее время. "Его наш Президент привел как еще один пример того, что мы важные вопросы постоянно куда-то откладываем. Это назначение нового генерального секретаря ОДКБ. Обсуждение этого вопроса было не бурным, а очень бурным. Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми", - рассказала Наталья Эйсмонт.-0-

Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми
"Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать", - сказала пресс-секретарь Президента о многочисленных публикациях об итогах саммита в Санкт-Петербурге, в которых основной акцент СМИ сделали на дискуссии лидеров Беларуси и России, а не на реальных результатах встреч.

Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца годаВопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
"Обсуждение этого вопроса было не бурным, а очень бурным. Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми", - отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
ЕАЭС, переговоры, форумы, Эйсмонт
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.424 BYN 2.428 BYN
USD
2.1329 BYN 2.131 BYN 2.132 BYN
RUB
3.1894 BYN 3.19 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Поклюке
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь 2018 года, по предварительным данным, выросли на $323,3 млн (4,7%)* до $7 439,9 млн в эквиваленте на 1 декабря 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики
Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии
Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд
Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11 млрд
Совет ЕЭК принял концепцию цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся
В Витебске автобус несколько метров протащил зажатую в дверях женщину
Гомельчанка получила "письмо счастья" за нарушение ПДД на авто, которое продала 16 лет назад
Общество
Фото из архива Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года
Пресс-конференция о развитии зеленого градостроительства в Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 декабря
Финалистки "Мисс Беларусь - 2018" организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич на "Мисс мира"
Регионы
Наталья Кочанова Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан
В Гродненской области снижается количество преступлений в быту
Студенческие фестивали помогают почувствовать командный дух и атмосферу соперничества - мнение
Спорт
Антонен Гигонна, Йоханнес Бё и Александр Логинов Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад не попал в 20-ку, лучший из белорусов - 50-й
Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу
Елена Скрипель переизбрана на пост председателя Белорусской ассоциации гимнастики
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий открыл в регионах Беларуси около 50 IT-классов
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
"Яндекс.Навигатор" сможет сам заплатить за топливо на АЗС
Культура
Фото на память с Аиксой Портеро (в центре) Выставка белорусской и испанской художниц открылась в Витебске
Объявлен список номинантов на премию Grammy
Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку
В мире
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель. Фото World News В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
В Испании легкий самолет упал на АЗС: два человека погибли
Калейдоскоп
Скриншот из видео на YouTube Вышел трейлер четвертых "Мстителей"
Бенедикт Камбербэтч попал на обложку украинского учебника по литературе
Вышел первый тизер последнего сезона "Игры престолов"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Зак Тэйлор,
Ирина Усова,
Николай Якубовский 11 декабря, 14:30 Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Газета 7 дней
На рубежах бесспорной точности
Водительская сознательность
Сто лет НЕ ОДИНОЧЕСТВА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия