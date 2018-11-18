Президент Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Самолет азербайджанского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
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Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.
В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.
Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 110 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.
За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. Основу белорусского экспорта в этом году составили трактора и седельные тягачи, вагоны моторные железнодорожные и трамвайные, продовольствие, продукция деревообработки, зерноуборочная техника, лекарства. Импортировались полимеры этилена, ацеклические углеводороды, нефтепродукты, хлопковое волокно, крепкие спиртные напитки, орехи и фруктовые соки.
В Азербайджане действуют более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Создано сборочное производство тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и МЗКТ на базе Гянджинского автомобильного завода. С 2007 года собрано более 10 тыс. тракторов различных модификаций и специальной техники на их базе, а также свыше 3,5 тыс. автомобилей, автобусов и прицепов МАЗ.
В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.-0-
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