Президент Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Самолет азербайджанского лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства, 19 ноября состоятся официальные переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президенты подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между Беларусью и Азербайджаном, обменяются мнениями по актуальной международной проблематике. Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Главы государств также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.

В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.

Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 110 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН.

За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. Основу белорусского экспорта в этом году составили трактора и седельные тягачи, вагоны моторные железнодорожные и трамвайные, продовольствие, продукция деревообработки, зерноуборочная техника, лекарства. Импортировались полимеры этилена, ацеклические углеводороды, нефтепродукты, хлопковое волокно, крепкие спиртные напитки, орехи и фруктовые соки.

В Азербайджане действуют более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Создано сборочное производство тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и МЗКТ на базе Гянджинского автомобильного завода. С 2007 года собрано более 10 тыс. тракторов различных модификаций и специальной техники на их базе, а также свыше 3,5 тыс. автомобилей, автобусов и прицепов МАЗ.

В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.-0-

Фото Геннадия Жинкова