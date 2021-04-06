Президент Беларуси встретится с руководителями загранучреждений во время их учебы летом - Макей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия в рамках учебы руководителей белорусских загранучреждений, которая традиционно проводится летом, в этом году пройдут в том числе с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей совещания у главы государства по оптимизации сети белорусских загранучреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "это серьезная задача и надо будет серьезно готовиться". "Каждый руководитель загранучреждения должен будет доложить о своей работе и перспективах", - сказал министр.

Во время совещания было отмечено, что работающие за рубежом белорусские дипломаты ежегодно собираются в Минске на совещание, где обсуждается развитие экономического сотрудничества со странами-партнерами. Правда, прошлый год из-за закрытия границ стал исключением.

Президент поручил организовать подобное мероприятие в этом году, причем на его уровне. Это будет, заявил Александр Лукашенко, "конкретный отчет всех послов о том, что сделано прежде всего в экономике". -0-