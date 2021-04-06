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Президент
06 апреля 2021, 10:51

В Беларуси задумались над оптимизацией сети загранучреждений. Какие требования обозначил Президент?

Во время совещания
Во время совещания

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают вопрос оптимизации сети загранучреждений. Он вынесен сегодня на совещание у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит обсудить ряд актуальных вопросов деятельности Министерства иностранных дел с особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического присутствия за рубежом", - сказал Александр Лукашенко. При этом он предложил посмотреть шире на эти вопросы и обсудить работу МИД в целом.

"Мир стремительно меняется, и необходимо грамотно распоряжаться ресурсами"

Президент пояснил, что проблемы внешней политики постоянно выносятся на рассмотрение главы государства и это мероприятие во многом носит плановый характер.

"Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться и грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами по всем направлениям, в том числе и мидовскими. Наряду с многочисленными рисками и угрозами появляются и новые возможности. В условиях конкуренции победит тот, кто сможет ими грамотно воспользоваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как отметил глава государства, пандемия спровоцировала глобальный кризис, изменила структуру мировой торговли, однако итоги прошлого года показывают, что Беларусь смогла во многом сохранить свои позиции на зарубежных рынках, в том числе благодаря эффективно выстроенному механизму внешнеэкономических связей.

"Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует рублем за белорусский товар, а правительство этому не препятствует"

"Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует", - заявил Президент.

На данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций. По словам главы государства, в целом система органов дипломатической службы позволяет решать поставленные задачи. "Вопрос лишь в том, насколько она эффективна с точки зрения расходуемых на ее содержание средств и реальных результатов по защите наших интересов. Есть ли возможность перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов?" - спросил Александр Лукашенко.

"На первом плане должны быть защита и продвижение своих интересов в экономической сфере"

Он подчеркнул, что прошлый год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны действовать исключительно в интересах своей страны. "Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще - зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере", - сказал Президент.

Перед участниками совещания глава государства поставил несколько вопросов: какие задачи предполагается решить открытием новых посольств, какова будет их штатная численность и за счет каких резервов ее будут формировать, какие основания имеются для закрытия диппредставительств в предложенных МИД странах?

Правительство совместно с Администрацией Президента, КГБ и МИД детально прорабатывало эти вопросы. "При обсуждении важно учитывать, прежде всего, экономический аспект функционирования наших посольств и консульств. На основании накопленного опыта и практики мы должны очень выверенно подойти к каждому предложению, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хочу, чтобы сегодня мы подробно рассмотрели, для чего открываем новые посольства, кто там будет работать и во сколько это обойдется государству. Я хочу просто вас предупредить, что все присутствующие за внесенные предложения (потому что это деньги, в конечном счете) будут нести персональную ответственность".

"Наши представительства решают не только политические и экономические задачи"

Глава государства также обратил внимание на то, что белорусские представительства за рубежом решают не только политические и экономические задачи. Они призваны поддерживать граждан, помогать им в сложных ситуациях. "Как это было во времена пандемии, когда белорусы не могли вернуться на родину из-за того, что прекратилось сообщение в мире вообще. И тогда МИД очень четко сработал и помог людям вернуться домой", - привел пример Президент.

Александр Лукашенко также предложил обменяться мнениями по отдельным вопросам внешней политики.-0-

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