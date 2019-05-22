Президент Грузии 21 июня посетит Беларусь

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня посетит Беларусь для участия в открытии II Европейских игр. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню независимости Грузии, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат сказал, что Европейские игры важны и для Грузии, поскольку на состязания приедет немало известных грузинских спортсменов.
Посол сообщил также, что в программе визита в Беларусь Президента Грузии, вероятно, будут встречи и переговоры, ожидается обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.315 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0759 BYN
|2.074 BYN
|2.077 BYN
|RUB
|3.2154 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN