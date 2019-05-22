Президент Грузии 21 июня посетит Беларусь

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня посетит Беларусь для участия в открытии II Европейских игр. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню независимости Грузии, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат сказал, что Европейские игры важны и для Грузии, поскольку на состязания приедет немало известных грузинских спортсменов.

Посол сообщил также, что в программе визита в Беларусь Президента Грузии, вероятно, будут встречи и переговоры, ожидается обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества.-0-