Президиум Совета Республики провел выездное заседание в Смиловичах

15 сентября, Смиловичи /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики сегодня во время выездного заседания в Смиловичах обсудил совершенствование деятельности органов местного самоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

В горпоселке сенаторы посетили центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина, Смиловичский сельский Совет депутатов, где ознакомилась с социально-экономическим развитием населенного пункта, а также музей Станислава Монюшко. Здесь и прошло выездное заседание президиума верхней палаты парламента. В нем также приняли участие руководство областных, районных и сельских советов депутатов, Министерства экономики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по имуществу.

Участники заседания в музее Станислава Монюшко в Смиловичах

Во время заседания

По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, подобные мероприятия теперь будут проводиться дважды в месяц в разных регионах страны, чтобы видеть, чем живут сегодня люди на местах и где есть проблемы, которые необходимо урегулировать. В Смиловичах сенаторы обсудили с представителями местной власти работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользованного имущества, вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах.

Наталья Качанова

Во время заседания

"Нам важно было определить проблемные вопросы, которые есть в работе местных советов депутатов, в частности, первичного звена, - сказала Наталья Кочанова. - Такие выездные президиумы позволяют нам актуализировать те вопросы, которые сегодня есть на местах, и помочь в их разрешении, возможно, на законодательном уровне".-0-

Фото Оксаны Манчук