При поездках белорусов в Египет рассматривается возможность упрощения визовых процедур

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 10 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел Египта Амром Махмудом Аббасом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы белорусско-египетского сотрудничества в консульской сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Кроме того, были обсуждены перспективы упрощения визовых процедур для белорусских граждан при поездках в Египет в туристических и деловых целях.-0-