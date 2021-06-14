"Принципиальные лицемеры" - Захарова о поведении журналистов BBC на пресс-конференции в Минске

Во время брифинга
14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram поведение журналистов BBC сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси, организованной МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Журналисты Би-би-си ушли с пресс-конференции МИД Беларуси в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать, - написала Мария Захарова. - Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры".-0-