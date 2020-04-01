Прорабатывается визит главы МИД Эстонии в Беларусь

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил сегодня по телефону с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу развитие двусторонних отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены перспективы развития белорусско-эстонских отношений, включая организацию визита Урмаса Рейнсалу в Беларусь, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - рассказали в министерстве.

Основное внимание во время беседы было уделено ситуации с коронавирусом. Министры отметили эффективное взаимодействие двух стран по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину и выразили взаимную благодарность за конструктивное сотрудничество в этом вопросе.-0-