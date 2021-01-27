Против властей Беларуси и России развязана информационная война - МИД РФ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против властей Беларуси и России развязана информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений. Об этом заявили в среду в МИД России, сообщает ТАСС.

"Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и "всесезонный" союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Продвижение программ в рамках Союзного государства отвечает глубинным интересам народов РФ и Беларуси и не должно стать жертвой политической конъюнктуры, отметили в МИД России.

"Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается. Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран", - указали в министерстве.

На Смоленской площади также подчеркнули, что Россия поддерживает не конкретных политиков в Беларуси, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 года. "Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию, - продолжили в министерстве. - Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля 2021 года, будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку".-0-