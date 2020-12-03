Путь санкций контрпродуктивен и не имеет будущего - глава МИД Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь санкций контрпродуктивен и не имеет будущего. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит онлайн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия коронавируса застала мир врасплох, затронув все сферы жизни. Компьютерные экраны заменили личное общение, столь важное в дипломатии. И это происходит в дополнение к барьерам, уже возведенным блоковым мышлением, геополитическими амбициями и нежеланием учитывать интересы друг друга, - отметил Владимир Макей. - Вызов COVID-19 усилил существующие трудности внутри государств - участников ОБСЕ и между ними. Сохраняется серьезный дефицит доверия, подрывающий основы сотрудничества во всех трех измерениях безопасности и ослабляющий нашу организацию".

Министр обратил внимание на то, что механизмы контроля над вооружениями и разоружения разваливаются, становясь заложниками взаимных претензий, недоверия и стремления к односторонним преимуществам в военной сфере, как это было в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, либо теряют жизнеспособность, как это сейчас происходит с Договором по открытому небу после недавнего выхода из него США.

Владимир Макей убежден: эти вызовы дают четкий сигнал вернуться к истокам. По его мнению, важный урок, извлеченный из Хельсинкского процесса, которому в этом году исполняется 45 лет, заключается в том, что, несмотря на различия в подходах, политическая воля и приверженность диалогу позволяют находить компромиссы и принимать решения, отвечающие общим интересам.

"В этом году мы стали свидетелями того, как один из ключевых хельсинкских принципов - принцип суверенного равенства государств и уважения прав, присущих суверенитету, - был забыт или намеренно "задвинут в дальний ящик". Вместо этого реанимируются устаревшие и "ржавые" механизмы, а аргументы остаются неуслышанными", - заявил Владимир Макей.-0-