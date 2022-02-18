Путин: для Беларуси и России 2021 год был очень продуктивным

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси и России 2021 год был очень продуктивным. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в Москве на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами регулярно встречаемся, есть о чем поговорить. Поскольку это первая встреча в этом году, хочется сказать, что прошлый год был очень продуктивным", - подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что встречи двух лидеров проходят регулярно, но в этом году это первая очная встреча и хорошая возможность, чтобы сверить часы по многим позициям. "Хочется сказать, что прошлый год был достаточно продуктивный. Мы, во-первых, серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства, наши коллеги проработали плотно, подготовили 28 хороших программ. Идет, собственно говоря, уже давно развитие по очень многим из этих направлений. По сути, эти 28 программ обновили то, что планировали раньше сделать", - сказал Владимир Путин.

Президент также обратил внимание, что принята концепция миграционной политики, военная доктрина. "Проделана очень большая работа", - считает российский лидер.

"Радует, что активно развивается экономика, - подчеркнул он. - Солидный рост - 38 с лишним процентов и почти $35 млрд оборот. Это, конечно, очень хороший показатель. Он говорит, что то, что мы делаем в сфере интеграции, дает конкретную отдачу, а за этим стоят рабочие места, уровень жизни людей, заработная плата. Поэтому, мне думается, мы действуем в абсолютно правильном направлении. Все это сегодня пообсуждаем".-0-