Лукашенко и Путин проводят переговоры в Кремле

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин проводят переговоры в Кремле, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.

Накануне после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" глава белорусского государства заявил журналистам, что с Владимиром Путиным в том числе планируется обсудить дальнейшие действия совместной группировки войск.

Александр Лукашенко также сообщил о состоявшемся в среду, 16 февраля, телефонном разговоре с Владимиром Путиным. "Мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это вас проинформирует российская сторона", - рассказал Президент Беларуси.-0-

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