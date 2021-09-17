Путин назвал ключевым инструментом стимулирования экономического роста цифровизацию и экотехнологии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевым инструментом стимулирования экономического роста являются цифровизация и экологически чистые технологии. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Душанбе. Российский лидер участвовал в форуме по видеосвязи, сообщает БЕЛТА.

"Пандемия коронавируса привела к сокращению международной торговли, спровоцировала волатильность на финансовых и сырьевых рынках, ограничила инвестиционные потоки. Кризисное состояние мировой экономики вызвало рост безработицы, уровня бедности", - отметил Президент России.

По его словам, все это сказалось на экономических связях между членами ШОС. Однако сейчас есть все основания полагать, что стороны могут исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его. Этому способствуют масштабные антикризисные меры, которые предпринимаются государствами.

"Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста считаем цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь. По всем этим темам государства - члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать", - заявил Владимир Путин.

Он добавил, что внедрению современных ресурсосберегающих технологий призваны способствовать утверждаемая сегодня Программа "Зеленого пояса" ШОС, а также План мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2022-2024 годов.

Владимир Путин отметил и ту роль в восстановлении на пространстве ШОС динамики экономического сотрудничества в условиях борьбы с пандемией коронавируса, которую сыграл Комплексный план мер по противодействию эпидемиям. "Он был своевременно принят в прошлом году на саммите нашей организации в ходе российского председательства. Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованно все страны - члены ШОС", - сказал он.

Россия выступает за дальнейшее расширение нормативной базы гуманитарного сотрудничества ШОС.-0-