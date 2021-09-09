Путин о работе над интеграцией России и Беларуси: это текущая давняя работа на протяжении многих лет

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Работа над интеграцией Беларуси и России не является следствием конъюнктуры, а является давней, ведущейся на протяжении многих лет. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились. Нам нужно с вами сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что стороны провели очень большую работу. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в экономической и финансовой сферах, в промышленной политике, что, по словам Президента России, чрезвычайно важно особенно сегодня, когда весь мир пытается преодолеть последствия пандемии. "Падение мирового ВВП - более 3%, а торговли еще больше. Поэтому и это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для поднятия конкурентоспособности наших экономик, и для того, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые дает Союзное государство", - подчеркнул российский лидер.

В повестке встречи двух лидеров 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международная проблематика. Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Как сообщалось БЕЛТА, на данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. Если Александр Лукашенко и Владимир Путин окончательно договорятся на переговорах 9 сентября, то на уровне правительств соответствующие программные документы могут быть подписаны уже на следующий день - в Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина.-0-

Путин: углубление интеграции между Беларусью и Россией не связано с политической конъюнктурой