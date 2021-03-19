Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси

Дмитрий Мезенцев . Фото ТАСС
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева, который занимал этот пост почти два года. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь", - говорится в документе.
Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Беларусь 30 апреля 2019 года.-0-