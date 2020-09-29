Путин: отношения России и Беларуси имеют прочный фундамент и не подвержены политической конъюнктуре

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения России и Беларуси имеют прочный фундамент и не подвержены политической конъюнктуре, заявил во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Беларусь, в том числе беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил важность тематики очередного форума регионов в год 75-летия Великой Победы. "В рамках юбилейных мероприятий Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с Президентом Беларуси мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвященного самоотверженному подвигу советских солдат, - подчеркнул он. - Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу. Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках".-0-