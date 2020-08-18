Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси

18 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - отметили в Кремле. - С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Чуть ранее сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - проинформировали в Кремле.-0-