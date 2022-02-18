Путин поделился с Лукашенко содержанием своих переговоров с западными лидерами

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поделился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко содержанием своих переговоров с западными лидерами. Об этом глава российского государства заявил сегодня журналистам по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"По просьбе Президента Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных государств по тематике предоставления России со стороны США и НАТО долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности. Считаю вполне естественным и понятным, что этот вопрос также волнует наших белорусских союзников", - рассказал Владимир Путин.

Главные требования России к Западу - недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.

"США и другие члены альянса пока, к сожалению, не настроены адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы. В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать. И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас - безусловный приоритет", - заявил Владимир Путин.-0-

Александр Лукашенко и Владимир Путин