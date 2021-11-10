10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предложил странам ЕС наладить прямые контакты с Минском для решения миграционной проблемы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося сегодня по инициативе германской стороны разговора главы российского государства с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском. Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему" - рассказали в кремлевской пресс-службе.-0-

Фото Рамиля Насибулина