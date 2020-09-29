Путин: Россия и Беларусь заинтересованы придать импульс развитию межрегиональных связей

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь заинтересованы придать импульс развитию межрегиональных связей, заявил во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России президент РФ Владимир Путин. Он обратился к участникам форума с видеообращением, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин вспомнил встречу лидеров двух стран, которая состоялась 14 сентября в Сочи. "Условились энергичнее стимулировать реализацию взаимовыгодных проектов между субъектами Российской Федерации и областями Республики Беларусь, шире практиковать взаимные поездки их глав, контакты по линии политических, деловых, общественных и академических кругов, - сказал он. - То есть руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

Российский лидер отметил, что Беларусь и Россия не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства. "Наши страны также активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза. Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что Россия и Беларусь тесно сотрудничают в том числе в борьбе с эпидемией коронавируса, оказывают взаимную помощь и поддержку. "Уже говорил, что Беларусь станет первым государством, которое получит российскую вакцину "Спутник V" против коронавирусной инфекции. Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Беларусью. Рассчитываю, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере", - сказал он.

Президент России пожелал всем участникам форума продуктивной работы, полезного обмена мнениями и опытом. "Уверен, что достигнутые договоренности и соглашения послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического взаимодействия в интересах братских российского и белорусского народов", - заключил он.-0-

Путин: отношения России и Беларуси имеют прочный фундамент и не подвержены политической конъюнктуре "Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Беларусь, в том числе беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения Беларуси и России не подвержены ни времени, ни конъюнктуре и имеют под собой прочный фундамент", - сказал Президент России Владимир Путин.