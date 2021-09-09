Путин: тема углубления политической интеграции Беларуси и России на встрече с Лукашенко не обсуждалась

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Вопросы углубления политической интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства не обсуждались на сегодняшней встрече президентов двух стран. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пришли к выводу, что нужно решать не по каким-то отдельным позициям, которые выгодны или не выгодны отдельной стороне, а решать в комплексе, создавая прочную экономическую базу для продвижения по вопросам чувствительным, но все-таки частным, - сказал российский лидер. - Мы исходим из того, что несмотря на все благородство этой цели - политической интеграции - нужно сначала создать экономический базис, основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше".

"Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой", - добавил он. Владимир Путин убежден, что впоследствии естественным образом потребуется дополнительное регулирование, в том числе, может быть, и на уровне формирования союзного парламента. "Я не исключаю, что такой может быть создан, но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы это не обсуждали и такие вопросы в повестке дня не стояли", - заявил Президент России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российского коллегу в том, что касается вопросов углубления политической интеграции в СГ. Он также обратил внимание на значимую роль, которую сыграл Владимир Путин в то время, когда белорусская и российская стороны "серьезно уперлись лбом в некоторые проблемы" в части политической интеграции. Тогда было предложено отложить эти вопросы и вернуться к их обсуждению, когда назреет такая необходимость. "Если нам надо будет, то мы вернемся к любой проблеме, в том числе политического характера, и будем исходя из этого выстраивать наши отношения. За нами не заржавеет, как говорят в России и Беларуси. Главное - чтобы этого хотели народы. Поэтому я поддерживаю тезис Президента о том, что придет время, созреете - за нами дело не станет", - сказал Александр Лукашенко.-0-