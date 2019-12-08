Работа над изменениями в Конституцию не должна проводиться в спешке - Мицкевич

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над основным законом страны должна быть основательной, кропотливой, она не приемлет спешки. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Валерий Мицкевич, сообщает БЕЛТА.

Центральной задачей парламента седьмого созыва остается работа над законодательством, которое способствует укреплению независимости республики. "Возможно, придется работать над Конституцией. А это как раз столпы нашей независимости, - отметил Валерий Мицкевич. - У нас есть определенные мысли. Чтобы они стали предложениями, нужно еще обсудить, поспорить".

Вице-спикер Палаты представителей подчеркнул, что время, которое потребуется на эту работу, зависит от масштабов изменений. "Такие документы не делаются быстро, - сказал он. - Конституция - это основной закон нашего государства. Работа над ним должна быть основательной, кропотливой, долгой, с привлечением всех возможных специалистов, профессионалов, с анализом зарубежной практики, конституций других стран. И, конечно же, парламент здесь будет принимать самое непосредственное участие".

На сегодняшний день Конституционный суд Республики Беларусь внес определенные предложения. "Я знаком с этими предложениями. Можно на их основе начинать работу", - добавил Валерий Мицкевич.

По его мнению, новый состав Палаты представителей сложился представительный и высококвалифицированный, что позволяет с самого начала организовать продуктивную работу. Таким же сбалансированным получился и состав комиссий. "Будем способствовать тому, чтобы от депутатов было больше инициативы. Депутаты имеют все возможности, общаясь с избирателями, с руководителями предприятий, бизнесом, получать информацию о каких-то проблемах и реагировать, предлагать систему стимулов, которые бы продвигали ту или иную отрасль. Как это, например, произошло с Парком высоких технологий", - сказал Валерий Мицкевич.

По словам вице-спикера, в перспективе роль парламента может быть усилена - этот вопрос предполагается к обсуждению. Сам Валерий Мицкевич намерен сконцентрироваться на законотворческом процессе. "Моя задача - организовать процесс работы над законопроектами, начиная от инициатив и заканчивая выдачей готовых документов", - заключил он.-0-