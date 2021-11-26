Рачков: ЕС необходимо искать развязку ситуации на границе во взаимодействии с Беларусью

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС необходимо искать развязку ситуации на границе во взаимодействии с Беларусью. Об этом журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо политическое решение этого кризиса. И Президент Беларуси в телефонных контактах с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предлагал определенный алгоритм действий. Поэтому в любом случае решение необходимо находить. И, как говорят в дипломатии, мяч все-таки на поле Европейского союза. Здесь нашим европейским партнерам необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь, которая полностью выполняет международное, гуманитарное право, оказывает помощь обездоленным людям, которых жизнь заставила искать приют в другой стране", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор отметил, что у многих, кто сейчас находится на белорусско-польской границе, в ЕС есть родственники. И эти люди стремятся воссоединить свои семьи.

"Европейскому союзу необходимо искать развязку во взаимодействии с главой белорусского государства", - констатировал Сергей Рачков. -0-